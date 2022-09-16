Путин заявил об отсутствии эгоизма в подходах к сотрудничеству в ШОС | 360°

Власть 16 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил об отсутствии эгоизма в подходах к сотрудничеству в ШОС Президент РФ Путин: подходы к сотрудничеству в ШОС лишены эгоизма РИА Новости

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Сотрудничество стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества строится на подходах, лишенных эгоизма, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ШОС другие принципы — это соблюдение международного права, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.

Такие подходы, по словам Путина, открывают широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, в экономике и других областях, написал ТАСС.

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Президент России отметил, что в числе приоритетов в работе ШОС есть борьба с терроризмом, наркотрафиком, преступностью и незаконными вооруженными формированиями.

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«Мы открыты для работы со всем миром», — добавил он.

По его словам, на сегодняшний день ШОС является крупнейшей в мире региональной организацией, в странах-участницах которой проживают более половины населения планеты.

«При этом ШОС не стоит на месте, продолжает поступательно развиваться, наращивает свою роль в решении международных региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве», — заключил Путин.

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