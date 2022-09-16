Путин заявил об отсутствии эгоизма в подходах к сотрудничеству в ШОС | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 12:53

Власти Херсонской области назвали подлым терактом ракетный удар по зданию администрации

Мир

16 сентября 2022, 12:51

Путин поддержал прием Белоруссии в ШОС

Реклама

Подмосковье

16 сентября 2022, 12:43

Умный светофор разгрузил проблемный перекресток в Долгопрудном

Подмосковье

16 сентября 2022, 12:42

Легендарный стадион с богатыми традициями. Андрей Воробьев — об обновленном «Спартаке» в Звенигороде

Спецоперация

16 сентября 2022, 12:36

Появились кадры последствий ракетного удара по администрации Херсона

Мир

16 сентября 2022, 12:34

«Украина не меняет методички». Слуцкий высмеял отправку «правильных» СМИ в Изюм

Власть

16 сентября 2022, 12:26

Путин заявил об отсутствии эгоизма в подходах к сотрудничеству в ШОС

Подмосковье

16 сентября 2022, 12:24

Системы газоснабжения отремонтировали почти в 500 жилых домах Подмосковья с начала года

Мир

16 сентября 2022, 12:18

Евросоюз озвучил уровень заполнения газохранилищ к середине сентября

Власть

16 сентября 2022, 12:26

Путин заявил об отсутствии эгоизма в подходах к сотрудничеству в ШОС

Президент РФ Путин: подходы к сотрудничеству в ШОС лишены эгоизма

Читать 360tv в

Сотрудничество стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества строится на подходах, лишенных эгоизма, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в ШОС другие принципы — это соблюдение международного права, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.

Такие подходы, по словам Путина, открывают широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, в экономике и других областях, написал ТАСС.

Реклама

Президент России отметил, что в числе приоритетов в работе ШОС есть борьба с терроризмом, наркотрафиком, преступностью и незаконными вооруженными формированиями.

Реклама

«Мы открыты для работы со всем миром», — добавил он.

По его словам, на сегодняшний день ШОС является крупнейшей в мире региональной организацией, в странах-участницах которой проживают более половины населения планеты.

«При этом ШОС не стоит на месте, продолжает поступательно развиваться, наращивает свою роль в решении международных региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве», — заключил Путин.

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама