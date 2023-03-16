Мир 16 марта 2023, 23:02 Путин обсудил с Алиевым меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым практические меры по обеспечению безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры проходили по телефону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», — уточнила пресс-служба.

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В ходе телефонного разговора Путин и Алиев обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических, а также экономических связей в регионе.

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Выступая на съезде РСПП Путин заявил, что торговый маршрут из Дагестана через территорию Азербайджана в Иран станет востребован для поставки товаров. Несмотря на геополитические сложности, все страны уже дали согласие на строительство.

Российский лидер отметил, что сейчас нужно найти источники финансирования проекта. Он также добавил, что ему бы хотелось, чтобы это были российские инвесторы.