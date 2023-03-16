Важное 16 марта 2023, 16:29 Путин призвал усилить работу по созданию маршрута Дагестан — Азербайджан — Иран Президент Путин назвал востребованным маршрут Дагестан — Азербайджан — Иран РИА «Новости»

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Торговый маршрут из Дагестана через территорию Азербайджана в Иран станет востребован для поставки товаров. Согласие на строительство уже дали все страны, несмотря на геополитические сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно найти источники финансирования проекта, который станет рентабельным и востребованным.

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«Мне, прежде всего, хотелось, чтобы это были российские инвесторы. Зачем нам упускать такие проекты? Хороший, рентабельный проект», — заявил Путин.

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В качестве еще одного перспективного проекта для крупного бизнеса президент назвал строительство коридора «Север — Юг», который обеспечит торговую связь между Россией и Индией через территорию Ирана.

Путин отметил, что сейчас обращается к предпринимателям, которые держат деньги в офшорах. Он пояснил, что для богатых людей арабского мира вложение средств стало настоящей проблемой, потому что из развитых экономик их не выпускают и в любой момент могут отобрать все капиталы.

«Все это понимают, угроза для них сохраняется. И все ищут проекты хорошие. Этот хороший, перспективный и маржинальный проект. Подумайте. А правительство пул пока собирает», — подчеркнул Путин.

Соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» Россия, Индия и Иран подписали в 2000 году. Проект предусматривает перераспределение транспортных потоков из стран Азии и Персидского залива через территорию России в Европу. Это в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал.