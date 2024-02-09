Мир 09 февраля 2024, 03:36 Первая в Европе. Путин указал на успехи экономики России Путин: несмотря на санкции, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошлый год Россия стала первой экономикой Европы, несмотря на ограничения и санкции со стороны западных стран. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал президент Владимир Путин.

«Смотрите, китайская экономика уже стала первой в мире по паритету покупательной способности. Они давно обогнали США по объему. Потом следуют Штаты и Индия, где живут полтора миллиарда человек. За ними Япония и Россия», — сказал он.

Реклама

Глава государства напомнил, что, несмотря на ограничения и санкции, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы.

«Санкции против самолетов, против наших кораблей с нефтью, отключение от SWIFT, невозможность расчетов в долларах, ограничения во всем. Наибольшее число мировых санкций применяют именно против России. А мы за это время стала первой экономикой Европы. Все эти инструменты США не действуют», — добавил Путин.

Президент выразил надежду, что к правящим элитам Запада придет это осознание, после чего начнут действовать первые лица государств.

Ранее Путин заявил, что запугивание населения стран НАТО вероятным конфликтом с Россией является обычной дешевой провокацией.