Путин отметил мужественность российских офицеров во время спецоперации на Украине
Российские офицеры во время выполнения служебных задач на Украине грамотно и мужественно свой выполняют долг. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на торжественной церемонии награждения космонавтов на космодроме Восточный.
«Военные результативно применяют самые современные вооружения, действуют мужественно и грамотно, оказывая помощь ЛНР и ДНР», — заявил президент.
Путин посетил космодром Восточный вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит приурочен ко Дню космонавтики.
Также российский лидер заявил о намерении возродить лунную компанию, запустив летальный аппарат «Луна-25».