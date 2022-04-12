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    12 апреля 2022, 11:29

    Путин отметил мужественность российских офицеров во время спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские офицеры во время выполнения служебных задач на Украине грамотно и мужественно свой выполняют долг. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на торжественной церемонии награждения космонавтов на космодроме Восточный.

    Путин отметил мужественность российских офицеров во время спецоперации на Украине

    «Военные результативно применяют самые современные вооружения, действуют мужественно и грамотно, оказывая помощь ЛНР и ДНР», — заявил президент.

    Путин посетил космодром Восточный вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит приурочен ко Дню космонавтики.

    Также российский лидер заявил о намерении возродить лунную компанию, запустив летальный аппарат «Луна-25».