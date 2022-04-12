Путин отметил мужественность российских офицеров во время спецоперации на Украине

Российские офицеры во время выполнения служебных задач на Украине грамотно и мужественно свой выполняют долг. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на торжественной церемонии награждения космонавтов на космодроме Восточный.

«Военные результативно применяют самые современные вооружения, действуют мужественно и грамотно, оказывая помощь ЛНР и ДНР», — заявил президент.

Путин посетил космодром Восточный вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит приурочен ко Дню космонавтики.

Также российский лидер заявил о намерении возродить лунную компанию, запустив летальный аппарат «Луна-25».