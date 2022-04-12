Путин заявил о возобновлении лунной программы России

Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита космодрома Восточный, написал ТАСС.

«Россия возобновит свою лунную программу. Речь идет о запуске автоматического аппарата „Луна-25“», — сообщил глава государства.

Вместе с президентом РФ космодром посетил и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Путин отметил, что две страны будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. Он также попросил госкорпорацию «Роскосмос» обеспечить подготовку и полет в космос представителя республики.

Запуск первой за 46 лет российской миссии к Луне с космодрома Восточный запланирован на 22 августа. Об этом 8 апреля сообщил заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.

Автоматическую станцию «Луна-25» создали специалисты НПО Лавочкина. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области, а также и контактные исследования заданного района южного полюса Луны.