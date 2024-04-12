Власть 12 апреля 2024, 00:41 Путин заявил, что Украине самой выбирать, с кем ей будет счастье РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин высказался о счастье Украины, подчеркнув, что пусть украинцы самостоятельно решают, с какими странами они хотели бы взаимодействовать, и возобновят ли они отношения с РФ и Белоруссией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пускай они решают сами», — заявил глава государства.

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Так Путин отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко, отметившего, что Украина в ближайшее время «одумается и поймет, где ей счастье».

Руководитель соседнего государства прибыл в Россию с рабочим визитом 11 апреля. Вместе с Лукашенко приехала первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская.

В пятницу, 12 апреля, оба лидера проведут совместное мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, а также подведут итоги состоявшейся миссии на МКС и обсудят дальнейшее сотрудничество в космической сфере.

До этого российский лидер заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, никогда от них не отказывалась, предпочитая решать все споры с ней дипломатическими путями.