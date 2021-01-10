Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу с лидерами Азербайджана и Армении в Москве

«В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Макрон поддержал усилия российской стороны в сохранении мира в Нагорном Карабахе. Он отметил важность неотложной гуманитарной помощи тем, кого коснулась война, в том числе со стороны профильных международных организаций.

11 января состоятся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Москве. Встреча пройдет по инициативе главы Российского государства. Стороны обсудят соблюдение условий совместного заявления по прекращению войны в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия по решению проблем.