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    10 января 2021, 17:09

    Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу с лидерами Азербайджана и Армении в Москве

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном по телефону. Главы государств обсудили предстоящую встречу президента России с руководителями Азербайджана и Армении в Москве. Об этом сообщил сайт Кремля.
    Путин обсудил с Макроном предстоящую встречу с лидерами Азербайджана и Армении в Москве

    «В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

    Макрон поддержал усилия российской стороны в сохранении мира в Нагорном Карабахе. Он отметил важность неотложной гуманитарной помощи тем, кого коснулась война, в том числе со стороны профильных международных организаций.

    11 января состоятся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Москве. Встреча пройдет по инициативе главы Российского государства. Стороны обсудят соблюдение условий совместного заявления по прекращению войны в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия по решению проблем.