Мир 18 февраля 2024, 10:14 «Вопрос жизни и смерти». Путин — о происходящем на Украине Путин назвал вопросом жизни и смерти происходящее на Украине РИА «Новости»

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События, которые происходят на Украине, имеют важное значение для России, поскольку это касается государственности. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону хотел дать понять, насколько происходящее на Украине чувствительно и важно для России.

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«Для них это улучшение своего тактического положения. Для нас это судьба. Это вопрос жизни и смерти», — указал он.

Путин в интервью Карлсону рассказал о зарождении российской государственности, исторических отношениях с Украиной. Он пояснил, что тем, кто живет в США, непросто понять Россию с ее многовековой историей.

Президент также напомнил о существовании разных теорий создания российского государства, в том числе о так называемой нормандской теории. Однако его корни уходят намного глубже — до 862 года, еще до приглашения Рюрика на русскую землю. Ведь уже тогда существовал Новгород, пояснил Путин.