Путин назвал благородными цели операции по защите Донбасса

Цели спецоперации России на Украине являются благородными и будут достигнуты в обязательном порядке. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения космонавтов на космодроме Восточный.

«Нет сомнений, что все именно так и будет. Главная цель — помочь людям Донбасса. Киевские власти отказались выполнять Минские соглашения. Продолжать дальше терпеть этот геноцид было просто невозможно», — заявил президент.

По словам главы государства, украинские власти долгое время «взращивали неонацистскую поросль». Таким образом они, как отметил Путин, превращали страну в антироссийский плацдарм.

«Столкновение с Москвой было неизбежно, вопрос был только во времени», — заявил он.

Путин также отметил мужественность российских офицеров, которые выполняют свой боевой долг в Донбассе.