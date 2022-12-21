21 декабря 2022, 18:34
Путин назвал происходящее на Украине трагедией
Путин назвал происходящее на Украине трагедией и результатом политики третьих стран
Ситуация на Украине является трагической, однако она стала возможна благодаря политике третьих стран. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил президент России Владимир Путин.
«То, что происходит на Украине — трагедия. Однако ее причиной стал результат действий не России, а третьих стран», — заявил он.
Реклама
Глава государства заявил, что у стратегических противников стоит задача ослабить, разобщить и дезинтегрировать Россию.
Реклама
«Нового ничего здесь нет. Им кажется, что большая страна представляет для кого-то угрозу, поэтому ее надо раздробить и почикать. Так было всегда», — добавил он.
Путин отметил, что конфликт на Украине оказался в итоге неизбежным.
«Лучше сегодня, чем завтра. Нам была очевидна неизбежность столкновения на Украине с враждебными силами», — подчеркнул президент
Кроме того, Путин заявлял, что России сейчас противостоят основные возможности и военный потенциал практически всех стран НАТО.
Владимир Путин
Украина
Реклама
Реклама