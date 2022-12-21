Мир 21 декабря 2022, 18:34 Путин назвал происходящее на Украине трагедией Путин назвал происходящее на Украине трагедией и результатом политики третьих стран РИА «Новости»

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Ситуация на Украине является трагической, однако она стала возможна благодаря политике третьих стран. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил президент России Владимир Путин.

«То, что происходит на Украине — трагедия. Однако ее причиной стал результат действий не России, а третьих стран», — заявил он.

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Глава государства заявил, что у стратегических противников стоит задача ослабить, разобщить и дезинтегрировать Россию.

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«Нового ничего здесь нет. Им кажется, что большая страна представляет для кого-то угрозу, поэтому ее надо раздробить и почикать. Так было всегда», — добавил он.

Путин отметил, что конфликт на Украине оказался в итоге неизбежным.

«Лучше сегодня, чем завтра. Нам была очевидна неизбежность столкновения на Украине с враждебными силами», — подчеркнул президент

Кроме того, Путин заявлял, что России сейчас противостоят основные возможности и военный потенциал практически всех стран НАТО.