Путин назвал Макрону российские условия на переговорах с Украиной

Президент Владимир Путин в беседе с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае. У России, по его словам, требования остаются прежними.

Среди них он назвал демилитаризацию и нейтральный статус Украины, а также гарантии, что с украинской территории никогда не будет исходить угроза для России.

Путин также не согласился с утверждением Макрона о том, что Россия якобы не ведет на Украине борьбу с нацизмом. Он дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике властей Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

«При спецоперации по защите Донбасса Россия намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических формирований», — добавил президент.

Также Путин отметил, что в обращении Макрона нет ни одного слова о том, что власти Украины в течение семи лет саботировали выполнение Минских соглашений.

По словам российского президента, утверждения о том, что ВС РФ ведут ракетные обстрелы и бомбардировки Киева и других украинских городов, не имеют общего с действительностью. По его словам, это элементы дезинформационной кампании против России.