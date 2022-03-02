«Чтобы ни одна пуля не полетела в жилые дома». Баранец назвал главное требование Минобороны РФ на Украине

Минобороны требует от российских войск не производить выстрелов в сторону социальных объектов во время специальной военной операции РФ, чтобы ни одна пуля не полетела в сторону жилых домов и социальной инфраструктуры, заявил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он обратил внимание, что ВСУ, напротив, действуют, прижимаясь к больницам и детским садам.

«Мы, конечно, не можем не говорить о том, что Вооруженные силы Украины действуют в этих населенных пунктах таким образом, когда их тяжелая бронетехника прижимается к детским садам, больницам. Это характерная черта [работы ВСУ]», — отметил эксперт в эфире «360».

Баранец также обратил внимание на то, что в украинских населенных пунктах продолжает действовать запрещенный в России националистический батальон «Азов»* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация).

«Вот у донецких и луганских защитников есть особые счеты к личному составу этого карательного батальона, который пока еще не сложил оружие и зверски обороняется», — добавил он.

Баранец еще раз подчеркнул, что Минобороны РФ требует от российских войск, чтобы ни одна пуля не полетела в сторону социальных объектов. Он обратил внимание, что украинские военные при этом во время отступления, наоборот, занимаются разрушениями.

«Уходя, украинские вояки пытаются сравнять с землей населенные пункты, в которых они еще недавно заседали несколько лет. Такой фашистский подход бросается в глаза, и открывается истинное лицо тех вояк, судьба которых становится все более сложной», — заключил Баранец.

* Националистический батальон «Азов» запрещен на территории РФ.