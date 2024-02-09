Мир 09 февраля 2024, 04:26 Путин назвал госпереворотом победу Ющенко в выборах 2004 году Путин назвал переворотом победу Ющенко на выборах президента Украины в 2004 году РИА «Новости»

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Третий тур выборов президента Украины в 2004 году и победа Виктора Ющенко стали государственным переворотом. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.

«Это государственный переворот. Виктор Янукович победил на выборах после президента [Леонида] Кучмы. Однако этого не признали его оппоненты, после чего США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это и есть государственный переворот», — сказал он.

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Путин отметил, что США лично организовали третий тур выборов на Украине, хотя у них самих он не предусмотрен по конституции страны.

«Тем не менее, его сделали. Представьте себе, если в США кому-то что-то не понравится и организуют третий тур?» — добавил глава государства.

Ранее президент России заявил, что в 2014 году госпереворот на Украине произошел при прямом влиянии американского ЦРУ, однако стал огромной ошибкой с политической точки зрения.