Мир 05 марта 2024, 13:02 Писториус раскрыл причину утечки разговора немецких офицеров Минобороны ФРГ: причиной утечки беседы стало подключение по незащищенному каналу Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину утечки разговора немецких офицеров о возможном подрыве Крымского моста. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы Минобороны Германии, причиной утечки разговора офицеров бундесвера о планах по атаке Крымского моста стало подключение одного из участников беседы по незащищенному соединению. Писториус поручил провести дисциплинарную проверку по факту слива информации.

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Он признался, что сильно злится из-за утечки данных. Министр не исключил того, что в разговоре принимал участие «российский шпион».

Также Писториус сообщил, что подписал 5 марта указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост.

Главредактор RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора офицеров бундесвера, которые подробно обсуждали возможную атаку на Крымский мост.

Газета Politico сообщила, что Россия спровоцировала раскол Запада. Этой аудиозаписью РФ смогла дискредитировать канцлера ФРГ Олафа Шольца и помешать Украине получить важную военную помощь.