Власть 24 мая 2023, 17:27 Путин заявил о полном выполнении Россией договоренностей с другими странами Путин: Россия ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами РИА «Новости»

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Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию с другими государствами и в полном объеме и в срок выполняет договоренности в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума, речь главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией», — добавил Путин.

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По словам президента, отказ от партнерства с РФ принесет убытки соответствующим государствам. Однако страны Запада не беспокоит этот ущерб, подытожил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия дорожит дружескими связями со многими странами и продолжит укреплять партнерство с ними. Президент РФ сказал об этом в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.