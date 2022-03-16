Путин: на Украине действовала сеть военно-биологических лабораторий под контролем Пентагона
Президент России Владимир Путин сообщил, что на Украине действовала сеть из десятков лабораторий, в которых под руководством США осуществлялись военно-биологические программы. Слова российского лидера привел телеканал «Россия 24».
«В лабораториях проводились различные эксперименты с вирусами, в частности, африканской чумы, сибирской язвы, холеры, коронавируса и других смертельных заболеваний», — заявил Путин.
Президент заявил, что следы этих программ сейчас усилено пытаются замести.
«У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России создавались компоненты биологического оружия», — заявил Путин.
Также Путин ранее сообщил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы.