Путин: на Украине действовала сеть военно-биологических лабораторий под контролем Пентагона

Президент России Владимир Путин сообщил, что на Украине действовала сеть из десятков лабораторий, в которых под руководством США осуществлялись военно-биологические программы. Слова российского лидера привел телеканал «Россия 24».

«В лабораториях проводились различные эксперименты с вирусами, в частности, африканской чумы, сибирской язвы, холеры, коронавируса и других смертельных заболеваний», — заявил Путин.

Президент заявил, что следы этих программ сейчас усилено пытаются замести.

«У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России создавались компоненты биологического оружия», — заявил Путин.

Также Путин ранее сообщил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы.