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    16 марта 2022, 16:47

    Путин: на Украине действовала сеть военно-биологических лабораторий под контролем Пентагона

    Максим Зинкин

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на Украине действовала сеть из десятков лабораторий, в которых под руководством США осуществлялись военно-биологические программы. Слова российского лидера привел телеканал «Россия 24».

    Путин: на Украине действовала сеть военно-биологических лабораторий под контролем Пентагона

    «В лабораториях проводились различные эксперименты с вирусами, в частности, африканской чумы, сибирской язвы, холеры, коронавируса и других смертельных заболеваний», — заявил Путин.

    Президент заявил, что следы этих программ сейчас усилено пытаются замести.

    «У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России создавались компоненты биологического оружия», — заявил Путин.

    Также Путин ранее сообщил, что США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы.