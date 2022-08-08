Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на Генассамблее ООН

Российский лидер Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре и выступать на ней не планирует даже по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передали в ТАСС.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Главой же отечественной делегации президент назначил министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующее распоряжение Владимира Путина опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)», — сказано в документе.

Среди прочих Россию также представит постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Россия отправила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны — хозяйки штаб-квартиры организации. По словам Сергея Лаврова, Гутерриш должен добиться от США, чтобы они «вели себя прилично».