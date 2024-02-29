29 февраля 2024, 12:48
Путин назвал сильную Россию гарантом прочного миропорядка
Путин: построение прочного миропорядка без сильной России невозможно
Построить прочный миропорядок без сильной и суверенной России невозможно. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.
Президент пояснил, что США в очередной раз захотели показать всем, что правят миром, и своими действиями привели к полному демонтажу всей системы европейской безопасности, что стало риском для всех.
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«Необходимо работать над тем, чтобы сформировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии. Мы готовы к предметному разговору со всеми заинтересованными странами и объединениями. Подчеркну, без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что страна стремится объединить усилия большинства государств мира для ответа на глобальные вызовы, которые сегодня стоят перед современным обществом.
Среди них — трансформация мировой экономики, сферы торговли и финансов, которые привели к разрушению глобальных монополий и связанных с ними стереотипов.
В ходе своего послания Федеральному собранию президент Путин подчеркнул, что все голословные обвинения в планах разместить в космосе ядерное оружие выгодны только США. Глава государства пояснил, что таким образом Россию пытаются вытащить на переговоры на невыгодных для нее условиях.
Россия
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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