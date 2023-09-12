Мир 12 сентября 2023, 12:50 Путин напомнил о недавней позиции США по кассетным боеприпасам Путин: США недавно называли применение кассетных снарядов преступлением РИА «Новости»

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Поставки ВСУ новых вооружений не смогут поменять ситуацию на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2023. Он напомнил, что еще недавно США выступали против применения кассетных боеприпасов, которые теперь поставляют Украине.

«Поменяет ли это что-нибудь? <…> Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает», — сказал глава государства

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Путин указал, что в данном вопросе беспокойство вызывает фактор того, что у поставок для Украины нет ограничений.

Президент обратил внимание, что недавно администрация Соединенных Штатов заявляла о военном преступлении, говоря об использовании кассетных боеприпасов. Однако сейчас американцы сами поставляют данные снаряды в зону СВО.

Путин отметил, что в США в ноябре стартует выборный процесс и «им во чтобы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат» того, что они подталкивают армию республики к продолжению боевых действий.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за замалчивание информации о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. По ее словам, он не уведомил общественность о большой опасности использования тяжелых металлов в условиях боевых действий.