11 сентября 2023, 18:15
Захарова раскритиковала Гросси за замалчивание аспектов об обедненном уране
Захарова: замалчивание аспектов об оружии с обедненным уранов недопустимо
Вольное или невольное замалчивание со стороны гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси аспектов проблемы применения боеприпасов с обедненным ураном абсолютно недопустимо. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат напомнила о недавнем заявление Гросси о том, что применение боеприпасов с обедненным ураном якобы не влечет за собой серьезных последствий. Захарова согласилась, что с точки зрения «ядерной безопасности» нет значительных радиологических исходов.
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«Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо», — указала представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что сам по себе обедненный уран как тяжелый металл крайне опасен для человека и окружающей среды, особенно когда он используется в составе боеприпасов.
«Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться», — отметила дипломат.
Она допустила, что данные факты находятся за рамками компетенции главы МАГАТЭ, поэтому этот вопрос необходимо адресовать химикам, которые могут рассказать в полной мере о пагубном влиянии тяжелых металлов.
Гросси заявлял, что использование снарядов с обедненным ураном не приведет к возникновению значительных радиологических последствий.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков уже критиковал решение американского руководства о предоставлении ВСУ снарядов с обедненным ураном. Он назвал это очередным шагом к эскалации конфликта и пренебрежением к последствиям для экологической обстановки.
Мария Захарова
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