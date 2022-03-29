Президент России Владимир Путин, обязав европейские страны платить за российский газ в рублях, изменил геополитические расклады на планете. Об этом написал обозреватель издания Multipolarista Лео Роули.

В своей статье Роули предположил, что «это очень важное событие, которое может иметь большие последствия для мировой экономики».

Теперь ЕС придется покупать российскую валюту у Центробанка или на бирже, обменивать рубли на золото или же поставлять РФ в обмен на голубое топливо товары собственного производства.

Все эти способы влияют на будущее мирового хозяйства, пояснил обозреватель. Приобретение валюты за драгоценные металлы, вероятно, истощит запасы золота у Брюсселя, покупка на бирже рубля за евро укрепит позиции российской денежной единицы. А бартер между сторонами Роули счел невозможным, поскольку тогда Западу нужно отменить санкции. Обменивать рубли на доллары, как отметил обозреватель, Москва не согласиться.

Импортирующим газ странам, по его мнению, нужно искать валюту-посредник, в качестве которой мог бы выступить юань. Но США пригрозили наказать Пекин в случае его помощи Москве смягчить санкционное давление.

«Тем не менее у Евросоюза есть шанс отказаться от роли американского вассала, которую он играл все эти годы после Второй мировой войны <…> Он может выстроить мирные и продуктивные отношения с Россией и Китаем», — пишет Роули.

В понедельник, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» и министерства работают над вопросом оплаты экспортируемого газа в российских рублях. Он также отметил, что пока не решено, прекратит ли российская сторона поставлять голубое топливо в страны Евросоюза, если они откажутся платить за него рублями. Однако, как заметил Песков, благотворительности не будет.