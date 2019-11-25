Путин и Зеленский по телефону поговорили о газе и трех возвращенных кораблях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе Киева.

Украина потребует от России вернуть имущество с военных кораблей Подробнее

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждение состоялось в преддверии встречи нормандском формате, которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Лидеры двух государств обсудили ситуацию вокруг передачи Россией трех украинских кораблей, нарушивших российскую государственную границу в ноябре 2018 года.

На повестке дня также стоял вопрос продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Путин и Зеленский договорились продолжить контакты на разных уровнях.

После возвращения Москвой двух кораблей и буксира появились сведения, что на них военные не досчитались плафонов, унитазов и розеток. Лидер Украины заявил, что обратиться к России и потребует вернуть пропавшее оборудование.