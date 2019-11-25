Украина потребует от России вернуть имущество с военных кораблей
«Да, не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. А во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы», — рассказал Зеленский.
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18 ноября Россия передала Украине задержанные Керченском проливе военные суда. Однако командование ВМС Украины пожаловалось на их состояние — якобы с кораблей пропали розетки, плафоны и унитазы.
В ФСБ ответили, что украинская сторона подписала акты сдачи-приемки, не предъявив никаких претензий. Также в ведомстве опубликовали видео, снятое на задержанных кораблях, и на нем каких-либо видимых повреждений не видно.