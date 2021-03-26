Путин и Пашинян по телефону обсудили Карабах

Стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе констатировали президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Беседа прошла по инициативе армянской стороны.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — говорится в сообщении.

Политики решили уделять особое внимание в рамках двустороннего сотрудничества сфере энергетики и борьбе с коронавирусом.

Путин и Пашинян договорились поддерживать контакты и дальше.

Ранее глава МИД Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном, вопрос гуманитарного содействия, разблокирование транспортных связей в регионе. Стороны отметили интенсивное развитие двусторонних отношений.

Режим перемирия в Карабахе действует с 10 ноября. Армения и Азербайджан обменялись пленными и обязались остаться на занятых позициях. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В Карабах введены российские миротворцы.