Лавров и глава МИД Армении провели переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян обсудили обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Также стороны затронули вопрос разблокирования транспортных связей в Нагорном Карабахе.

«Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров», — говорится в сообщении.

Лавров и Айвазян также отметили интенсивное развитие двусторонних отношений, обсудили вопросы региональной и международной повестки дня. Представители двух стран заявили, что российско-армянские многоплановые союзнические отношения продолжают интенсивно развиваться, несмотря на пандемию коронавируса

Главы МИД обсудили вопросы 17 февраля на встрече в Москве.

Режим перемирия в Карабахе действует с 10 ноября. Стороны обменялись пленными и обязались остановиться на занятых позициях. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В Карабах введены российские миротворцы.