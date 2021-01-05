Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию с коронавирусом, а также перспективы совместного производства вакцины.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможных перспективах совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — сказано в сообщении на официальном сайте Кремля.

В пресс-службе добавили, что Путин и Меркель обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине. В первую очередь лидеры стран затронули тему выполнения Минских соглашений и договоренностей, которых удалось достичь во время «нормандских саммитов».

Еще российский президент и канцлер Германии поздравили друг друга с новогодними праздниками и Рождеством.

В сентябре 2021 года в Германии планируются выборы в бундестаг. Меркель не будет в них участвовать. Перед Новым годом она выступила перед гражданами страны со своим последним праздничным обращением на посту канцлера.