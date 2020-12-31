Меркель выступила со своим последним новогодним обращением

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила со своим последним новогодним выступлением к немцам. Она отметила, что никогда за годы ее правления люди не смотрели с такой надеждой в будущий год, как сейчас.

Текст новогоднего поздравления Ангелы Меркель распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи.

«Я думаю, я не преувеличу, если скажу: никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», — сказала она.

Ангела Меркель пожелала всем гражданам и их семьям «от всего сердца здоровья, веры и божественного благословения в новом, 2021 году».

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что это, скорее всего, последнее для нее в должности новогоднее обращение к гражданам.

В сентябре 2021 года в ФРГ намечены выборы в бундестаг. Меркель не планирует в них участвовать. С новогоднем обращением в следующем году она сможет обратиться к немцам в том случае, если не успеет вступить в должность новый канцлер.