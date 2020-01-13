Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Главы России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили предстоящую конференцию в Берлине. На мероприятии будет обсуждаться ливийский вопрос.

«По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель», — сообщает пресс-служба президента России.

Владимир Путин рассказал Меркель о том, как прошла московская встреча с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.

Ранее стало известно, что состоявшиеся в Москве переговоры между сторонами конфликта в Ливии закончились без подписания соглашения о перемирии. Встреча затянулась на шесть часов и прошла в закрытом от прессы режиме.