Перемирия по Ливии не смогли достичь даже за 6 часов переговоров

Состоявшиеся в Москве переговоры между сторонами конфликта в Ливии закончились без подписания соглашения о перемирии. Встреча затянулась на шесть часов и прошла в закрытом от прессы режиме.

Во время переговоров, состоявшихся в особняке МИД РФ, обсуждалась возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Прекратить огонь и вернуться к попыткам мирного урегулирования конфликта противоборствующие стороны призвали президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. После этого боевые действия в Ливии прекратились с полуночи по местному времени, сообщило РИА «Новости».

Неофициальные источники на Ближнем Востоке сообщали, что на переговорах будут обсуждаться взаимное прекращение огня под контролем России и эгидой ООН, отвод войск и прекращение переброски турецких войск в Ливию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ТАСС, что на переговорах достигнут определенный прогресс. Документ по урегулированию подписали Саррадж и представитель парламента Ливии. Хафтар взял время до утра вторника, 14 января.

Открытые боевые действия в апреле 2019 года начал Хафтар, объявивший наступление на столицы страны Триполи для «освобождения от террористов». Правительственные войска начали ответную операцию «Вулкан гнева». Погибли сотни людей, тысячи ранены.

Двоевластие в Ливии началось после убийства в 2011 году Муаммара Каддафи и свержения его режима международной коалицией во главе с США и НАТО. В результате начался острый политический кризис и страна превратилась в центр контрабанды и перевалочный пункт для нелегальных мигрантов в Европу.