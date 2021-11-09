Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили ситуацию с мигрантами, которые скопились на белорусско-польской границе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество по итогам прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства. Они подтвердили курс на дальнейшее развитие выгодной обеим странам интеграции в духе партнерства и союзничества.

«Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», — рассказали в пресс-службе российского лидера.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко обострилась в последние дни. Там сейчас находятся несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. Люди оказались заперты в приграничной зоне, так как их не пускают ни в одну из стран. Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» объяснил, что сложившаяся ситуация — это последствия санкций Лукашенко, который решил больше не заниматься вопросом потоков беженцев, желающих попасть в богатые страны Европы через Польшу и Литву.