Политолог назвал причину ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

Сложная ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши — это последствия санкций Александра Лукашенко против европейских стран. Ранее только белорусские пограничники занимались вопросом миграционных потоков, которые хотели попасть через польские и литовские территории в богатые страны ЕС. Теперь власти Белоруссии не препятствуют этому процессу, и в Польше начали шевелиться. Таким мнением в разговоре с «360» поделился политолог Сергей Марков.

«Своими собственными силами организовать защиту границы или лагеря для беженцев власти Польши и Литвы оказались не в состоянии, поскольку являются плохими властями. Постепенно люди начали копиться, белорусские и польские силовики их гоняют от своей границы к другой. Что предлагает Белоруссия? Помириться Польше и Литве», — объяснил Марков.

По словам собеседника, для мира с соседями белорусские власти предлагают Польше и Литве прекратить финансирование проекта по свержению власти в республике, но они на это пойти не могут. Марков не исключил, что польские власти при поддержке союзников из НАТО могут построить некое заграждение на границе с Белоруссией только лишь для того, чтобы продолжить расшатывать ситуацию в соседнем государстве.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в последние дни. Там скопились несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки, которые оказались запертыми в приграничной зоне — их не пускают ни в одну из стран. Польша и Латвия решили перебросить в зону напряженности дополнительные войска.