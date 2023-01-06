Мир 06 января 2023, 19:39 Bloomberg узнал о планах России, Турции и ОАЭ реабилитировать Асада Bloomberg: Турция, Россия и ОАЭ решили усилить политическую реабилитацию Башара Асада РИА «Новости»

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Власти Турции готовы к тому, чтобы признать Башара Асада легитимным президентом Сирии и начать процесс восстановления дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

В планы Турции, отметили в материале, входит наращивание усилий по политической реабилитации Асада, чтобы улучшить свои позиции в Ближневосточном регионе. Вместе с турецкими властями этим процессом якобы собираются заниматься Россия и Объединенные Арабские Эмираты.

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Общая цель трех стран состоит в том, что вытеснить США из САР, пояснили источники агентства. Турция заинтересована в том, чтобы сирийские власти не позволили формированиям курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты, установить автономную территорию на севере Сирии. Для ОАЭ в этом процессе ключевым интересом является ограничение влияния Ирана на территории САР.

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Востоковед Елена Супонина в беседе с Bloomberg предположила, что партнерство Анкары с Дамаском укрепит роль России на Ближнем Востоке. Плюс это окажет давление на США, пояснила эксперт.

Турция и Сирия прекратили дипломатические отношения в 2012 году. Годом ранее аналогичным образом поступили власти ОАЭ, но в 2018 году стороны восстановили связи.