Путин и Эрдоган обсудили развитие отношений двух стран

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили ряд тем двусторонней и региональной повестки, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации Эрдогана.

Путин и Эрдоган обсудили вопросы, касающиеся развития отношения между Россий и Турцией. Также президенты обсудили ситуацию в Закавказье, в частности обстановку между Азербайджаном и Арменией.

В беседе также затронули региональные вопросы, коснувшись ситуации в Сирии и Ливии. Среди тем фигурировала и Украина. В Кремле пока не сообщали об этом разговоре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовящихся переговорах Путина с американским коллегой Джо Байденом. СМИ писали, что они могут пройти в формате видеоконференции 7 декабря. Песков сообщил, что это одна из возможных дат, но окончательно она еще не согласована.