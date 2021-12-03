facebook_pixel
    03 декабря 2021, 19:17

    Путин и Эрдоган обсудили развитие отношений двух стран

    NTV: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

    Александр Блинов

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили ряд тем двусторонней и региональной повестки, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации Эрдогана.

    Путин и Эрдоган обсудили развитие отношений двух стран

    Путин и Эрдоган обсудили вопросы, касающиеся развития отношения между Россий и Турцией. Также президенты обсудили ситуацию в Закавказье, в частности обстановку между Азербайджаном и Арменией.

    В беседе также затронули региональные вопросы, коснувшись ситуации в Сирии и Ливии. Среди тем фигурировала и Украина. В Кремле пока не сообщали об этом разговоре.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о готовящихся переговорах Путина с американским коллегой Джо Байденом. СМИ писали, что они могут пройти в формате видеоконференции 7 декабря. Песков сообщил, что это одна из возможных дат, но окончательно она еще не согласована.