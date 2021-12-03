Кремль призвал готовиться к переговорам Путина и Байдена «в любой момент»

Точная дата переговоров, которые собираются провести президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, пока не согласована. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ведется работа. Формат — речь идет о видеоконференции», — сообщил пресс-секретарь главы государства, слова которого привел «Интерфакс».

Песков добавил, что переговоры могут состояться 7 декабря, но пока согласованной даты нет. Они могут состояться и на следующей неделе, и через неделю, по его словам. Ее можно ждать в любой момент, подчеркнул он.

«Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы», — заявил представитель Кремля.

Песков также признался, что пока нет точного понимания, будут президенты России и США проводить переговоры один на один или с участием делегаций.

«Эти все нюансы еще предстоит подтвердить», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники написала, что Путин и Байден могут провести переговоры в формате видеоконференции 7 декабря.

Накануне в МИД РФ заявили, что надеются на контакт президентов в ближайшие дни.