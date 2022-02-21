Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит между лидерами России и США. Владимир Путин и Джо Байден поддержали его инициативу, сообщил Елисейский дворец.

«[Макрон] предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе», — заявила пресс-служба.

В Елисейском дворце отметили, что президенты России и США приняли идею проведения переговоров. При этом в сообщении подчеркивается, что саммит могут организовать только в том случае, если Россия «не вторгнется» на Украину.

Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров. Стороны обсудят возможные темы во время встречи 24 февраля.

Ранее на официальном сайте Елисейского дворца сообщали, что Путин и Макрон договорились провести встречу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации вокруг Украины. Они отметили важность разрешения нынешнего кризиса дипломатическим путем.