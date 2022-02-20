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    20 февраля 2022, 22:51

    Путин и Макрон проведут встречу контактной группы по Украине

    Елисейский дворец: Путин и Макрон проведут встречу контактной группы по Украине

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон договорились провести встречу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили на официальном сайте Елисейского дворца.

    Путин и Макрон проведут встречу контактной группы по Украине

    Главы двух стран договорились провести встречу во время телефонных переговоров. Разговор состоялся в воскресенье, 20 февраля. Путин и Макрон решили организовать совещание контактной группы в ближайшие часы.

    Также президенты отметили необходимость поиска дипломатического решения нынешнего кризиса. Для этого на следующей неделе пройдет встреча глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана.

    «Эта дипломатическая работа должна позволить достичь прогресса на основе последних обменов мнениями с привлечением всех заинтересованных сторон», — заявили в Елисейском дворце.

    В сообщении подчеркнули, что при наличии условий могут пройти переговоры на высшем уровне с целью определения нового порядка мира и безопасности в Европе. Путин и Макрон пообещали предпринять все возможные меры, чтобы избежать эскалации ситуации.