Путин и Макрон проведут встречу контактной группы по Украине

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон договорились провести встречу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили на официальном сайте Елисейского дворца.

Главы двух стран договорились провести встречу во время телефонных переговоров. Разговор состоялся в воскресенье, 20 февраля. Путин и Макрон решили организовать совещание контактной группы в ближайшие часы.

Также президенты отметили необходимость поиска дипломатического решения нынешнего кризиса. Для этого на следующей неделе пройдет встреча глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана.

«Эта дипломатическая работа должна позволить достичь прогресса на основе последних обменов мнениями с привлечением всех заинтересованных сторон», — заявили в Елисейском дворце.

В сообщении подчеркнули, что при наличии условий могут пройти переговоры на высшем уровне с целью определения нового порядка мира и безопасности в Европе. Путин и Макрон пообещали предпринять все возможные меры, чтобы избежать эскалации ситуации.