Мир 19 марта 2023, 22:43 «Путин это предотвратил». Экс-советник Пентагона раскрыл изначальный план США по Украине Полковник Макгрегор: Белый дом давно планировал прямой конфликт Украины и России Викимедиа

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Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США надеялись на прямой вооруженный конфликт Киева с Москвой, который должен был инициировать президент Украины Владимир Зеленский. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник сообщил, что ВСУ специально укреплялись для борьбы с Россией.

«Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но этого не произошло, поскольку Путин это предотвратил», — пояснил Макгрегор.

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Полковник отметил, что если бы киевские власти начали активное наступление на ДНР и ЛНР, которые и так обстреливались с 2014 года, прямое столкновение России и Украины было бы неизбежным.

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Именно поэтому начало спецоперации не было для США сюрпризом. Белый дом давно планировал этот конфликт. Доказательством тому служит обучение украинских солдат на территории западных стран, отметил американский полковник.

Ранее политолог Иван Коновалов заявил, что полковник Дуглас Макгрегор пристально следит за ситуацией на украинском театре боевых действий и старается развенчивать мифы о киевском режиме, популярные на Западе.