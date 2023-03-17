Эксклюзив 17 марта 2023, 12:01 «Не отступает от честной линии». Слова Макгрегора о подготовке ВСУ оценили в России Политолог Коновалов: полковник Макгрегор не боится говорить правду об украинском кризисе Википедия

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Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор пристально следит за ситуацией на украинском театре боевых действий и старается развенчивать мифы о киевском режиме, популярные на Западе. Конечно, положение таких экспертов, как он, в США не самое простое, но у него есть аудитория, для которой его мнение авторитетно, заявил в беседе с «360» политолог Иван Коновалов.

Коновалов обратил внимание на недавнее высказывание полковника, что США восемь лет готовили украинскую армию для ударов по России, но не учли последствий своих действий.

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«Я думаю, он прав. Действительно, восемь лет шла подготовка. Мы перехватили удар, начав спецоперацию, потому что по полученным документам в ходе СВО стало ясно, что готовилось масштабное наступление на Донбасс с соответствующими последствиями, которые были бы очень трагичны для жителей этого региона», — сказал собеседник «360».

Кто-то должен говорить правду

Коновалов отметил, что экспертов, подобных Макгрегору, в США немного. Их зрители и читатели заинтересованы в реальном понимании того, что происходит на Украине, так как западные СМИ пытаются представлять совсем иную картину.

Политолог также напомнил о другом популярном журналисте Сеймуре Херше, который выпустил расследование о диверсиях на «Северных потоках». Ему пытались закрыть рот всеми силами, но безуспешно.

«Ситуация у таких экспертов непростая, тем не менее они не отступают от генеральной линии, а она состоит в том, чтобы объективно рассматривать то, что происходит на украинском театре боевых действий и в целом давать объективную оценку украинскому политическому кризису», — добавил Коновалов.

Отдельно он отметил высказывание Макгрегора о неспособности ВВС США противостоять силе российской противовоздушной обороны.

«Известно, что у России наиболее мощная в мире эшелонированная система ПВО и ПРО. Причем защита идет фактически по периметру, тогда как у американцев точечные районы размещения. Поэтому эти комплексы российские С-400 С-500 превосходят американские. Макгрегор понимает это», — подчеркнул эксперт.