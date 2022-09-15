Путин допустил поставки трубного газа из России в Пакистан | 360°

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Путин допустил поставки трубного газа из России в Пакистан

Президент допустил поставки трубного газа из России в Пакистан

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Российский президент Владимир Путин на встрече с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом заявил о возможности поставок трубного газа из РФ в Пакистан. По словам Путина, инфраструктуру для этого уже создали.

Встреча двух лидеров состоялась в Самарканде, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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По словам Путина, сейчас есть очень масштабные и интересные проекты. Среди них — так называемый «Пакистанский поток».

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«Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан — и это тоже возможно, имею в виду, что часть инфраструктуры уже создана: это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», — сказал российский президент, которого процитировало РИА «Новости».

Путин отметил, что в Афганистане есть проблемы, которые связаны с политической стабильностью. Он выразил надежду, что их удастся решить.

«Имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», — добавил глава государства.

Он также напомнил о «добрых отношениях с афганским народом».

Ранее Владимир Путин в рамках саммита ШОС встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Газ

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Владимир Путин

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