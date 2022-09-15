Путин заявил о многовекторном развитии отношений России и Ирана | 360°

Важное 15 сентября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о многовекторном развитии отношений России и Ирана Президент РФ Путин: отношения России и Ирана развиваются по многим векторам РИА «Новости»

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Развитие двусторонних отношений России и Ирана происходит по всем векторам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом республики Эбрахимом Раиси.

Переговоры политиков проходят на полях саммита ШОС в Самарканде. На встрече Путин сообщил о завершающем этапе работы над новым договором России и Ирана о стратегическом партнерстве, передал ТАСС.

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«В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства», — подчеркнул президент.

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Глава государства обратил внимание, что страны развивают взаимодействие по многим направлениям, которые сложились за долгие годы двустороннего сотрудничества.

Путин и Раиси регулярно проводят встречи в рамках Астанинского формата по урегулированию ситуации в Сирии, Совета глав стран ШОС, саммитов ЕАЭС. Также политики неоднократно обсуждали актуальные вопросы мировой повестки по телефону. Последняя такая беседа прошла 8 июня.

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