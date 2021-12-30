Путин дал гражданство России бывшей советнице Рейгана

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство экс-сотруднице Госдепа, бывшему советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. В мае в эфире НТВ она попросила Путина об этом.

«Принять в гражданство Российской Федерации <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившуюся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — гласит указ.

Масси — историк, писательница, общественный деятель. Сыграла очень важную роль в нормализации отношений между СССР и США — в частности, готовила встречи Рейгана и Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985–1986 годах. Именно Масси научила Рейгана произносить по-русски пословицу «доверяй, но проверяй».

В ноябре актриса и певица Наталия Орейро прошла церемонию получения российского гражданства. Она принесла присягу на русском и испанском языках, а после получила новый паспорт от посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова. Орейро заявила, что менять свое место жительства не хочет, но хочет получить российский паспорт в качестве признательности за любовь россиян.