Россиян предупредили о сохранении коронавируса на волосах

Человек может принести коронавирус домой на волосах, поэтому лучше надевать головной убор, находясь на улице. Об этом объявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Может [попадать на волосы]. Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <…> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — сказал вирусолог в интервью Пятому каналу.

Альтштейн напомнил о важности соблюдать дистанцию на прогулках, даже если где-то не введены строгие ограничительные меры. Если во время таких прогулок есть вероятность встретить людей, то лучше надеть маску.

Вирусолог предупредил, что заразиться можно не только в городе, но и на даче, ведь там тоже есть места скопления людей. С другой стороны, в черте города можно найти место, где людей не так много.

В России, по информации на 7 мая, коронавирус выявили больше чем у 177 тысяч человек. Скончались 1,6 тысячи. Вылечились 23 803 человека.

С 28 марта действует режим изоляции, который предполагает, что люди будут выходить из дома только по уважительным причинам. С 12 мая вводится масочный режим.