25 мая 2023, 13:07
Пусть приходят, мы готовы. Лукашенко — о подготовке Польшей восстания в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусские власти готовы к возможной попытке переворота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давно знает о планах Польши устроить в республике нечто наподобие мятежа. Об этом белорусский лидер заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Интервью он опубликовал в Telegram-канале.
«К сожалению, они мои заявления не слышат. Я несколько месяцев назад говорил, что они готовятся — к восстанию, к революции — не знаю, к чему они в Беларуси готовятся», — отметил Лукашенко.
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Он обратил внимание, что давно знает: поляки хотят устроить в Белоруссии какой-то очередной мятеж, создают хоругви, целые полки и батальоны.
«Мы <…> поименно знаем всех. Мы готовы — пусть приходят!» — резюмировал Лукашенко.
В среду, 24 мая, бывший замминистра национальной обороны европейской республики генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша готовится к перевороту в Белоруссии и его поддержке вооруженными формированиями. Так он подтвердил слова, ранее сказанные белорусским лидером.
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