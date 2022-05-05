«Пусть ощутит на своей шкуре». Япония в шоке от ответных санкций России

Россия запретила въезд в страну 63 японским чиновникам, преподавателям и журналистам. Первым в стоп-листе стал премьер Японии Фумио Кисида. Он отреагировал на это, назвав ответные санкции России неприемлемыми. Такие меры стали настоящим шоком для Японии, подчеркнул в беседе с «360» политолог, журналист Юрий Светов.

«Когда Япония применяет санкции, это якобы здорово, правильно, потому что они хотят наказывать тех, кто на неправильной стороне. Когда санкции объявляют против них, они страшно удивлены и возмущены. Когда в санкционный список включили Путина, мы им объясняли: в отношении президентов таких вещей не делают. Но они „в правоте“. И для них шок, как это премьер-министр Японии включается в санкционный список», — заметил политолог.

После объявления российских санкций Кисида заявил, что РФ несет ответственность за ухудшение отношений с Японией. Светов назвал это заявление «совершенно нормальным» в русле других заявлений стран, выступающих против России.

«Постоянно твердит что президент [США] Байден, что госсекретарь Блинкен: нужно быть на правильной стороне. Они учат этому Индию, Китай. Начальник объединенного комитета штабов США генерал Милли заявляет, что Россия и Китай пытаются разрушить порядок, установленный на правилах», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что эти правила «они сами сочинили» и полагают, что все должны их выполнять.

Светов напомнил, что западные страны называют требование России платить за газ в рублях способом обойти их санкции.

«А нам какое дело? Эти санкции вы придумали, вы ввели их, а мы не обязаны с ними считаться. Надо именно так к этому относиться», — уверен эксперт.

Юрий Светов подчеркнул, что странам пора привыкать жить по международно признанным, а не придуманным для себя законам, которые «сегодня одни, завтра другие». Он пожелал японскому премьеру «грубо говоря, на своей шкуре» ощутить, что такое входить в санкционный список.