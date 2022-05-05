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    05 мая 2022, 14:56

    «Пусть ощутит на своей шкуре». Япония в шоке от ответных санкций России

    Политолог Светов: власти Японии удивлены и возмущены ответными санкциями РФ

    Мария Бокарева, Оксана Кириллова

    Россия запретила въезд в страну 63 японским чиновникам, преподавателям и журналистам. Первым в стоп-листе стал премьер Японии Фумио Кисида. Он отреагировал на это, назвав ответные санкции России неприемлемыми. Такие меры стали настоящим шоком для Японии, подчеркнул в беседе с «360» политолог, журналист Юрий Светов.

    «Пусть ощутит на своей шкуре». Япония в шоке от ответных санкций России

    «Когда Япония применяет санкции, это якобы здорово, правильно, потому что они хотят наказывать тех, кто на неправильной стороне. Когда санкции объявляют против них, они страшно удивлены и возмущены. Когда в санкционный список включили Путина, мы им объясняли: в отношении президентов таких вещей не делают. Но они „в правоте“. И для них шок, как это премьер-министр Японии включается в санкционный список», — заметил политолог.

    После объявления российских санкций Кисида заявил, что РФ несет ответственность за ухудшение отношений с Японией. Светов назвал это заявление «совершенно нормальным» в русле других заявлений стран, выступающих против России.

    «Постоянно твердит что президент [США] Байден, что госсекретарь Блинкен: нужно быть на правильной стороне. Они учат этому Индию, Китай. Начальник объединенного комитета штабов США генерал Милли заявляет, что Россия и Китай пытаются разрушить порядок, установленный на правилах», — подчеркнул политолог.

    Он добавил, что эти правила «они сами сочинили» и полагают, что все должны их выполнять.

    Светов напомнил, что западные страны называют требование России платить за газ в рублях способом обойти их санкции.

    «А нам какое дело? Эти санкции вы придумали, вы ввели их, а мы не обязаны с ними считаться. Надо именно так к этому относиться», — уверен эксперт.

    Юрий Светов подчеркнул, что странам пора привыкать жить по международно признанным, а не придуманным для себя законам, которые «сегодня одни, завтра другие». Он пожелал японскому премьеру «грубо говоря, на своей шкуре» ощутить, что такое входить в санкционный список.