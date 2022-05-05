Премьер-министр Японии назвал ответные санкции России неприемлемыми

Россия несет ответственность за ухудшение отношений с Японией, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Он назвал ответные санкции против японских чиновников неприемлемыми, сообщил телеканал NHK.

МИД России 4 мая опубликовал стоп-лист для 63 японских чиновников, университетских преподавателей и журналистов. Им на неопределенный срок запретили въезд в страну. Эти меры стали ответом на введенные Японией санкции.

«Именно российская сторона обратилась к военным средствам и вызвала эту ситуацию. И хотя Россия несет полную ответственность за доведение японо-российских отношений до такой ситуации, она сделала такое заявление. Это неприемлемо», — сказал Фумио Кисида во время визита в Италию.

Ранее Япония ввела санкции против граждан России и отечественных компаний, объявила российских дипломатов персонами нон-грата, отменила безвизовый обмен и впервые за долгое время назвала Курильские острова незаконно оккупированными.