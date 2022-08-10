Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Американский президент Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных, позвонив президенту Владимиру Зеленскому. Однако глава Белого дома проявляет «поразительную безответственность» в данном вопросе. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», — написал Пушков в Telegram.

По его словам, обстрелы Запорожской АЭС могут закончиться катастрофой, которая затронет соседние страны. Однако европейские политики почему-то ничего не делают.

«И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — добавил Пушков.

ВСУ регулярно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре. С марта 2022 года она находится под охраной Вооруженных сил РФ, но ею продолжает управлять украинский оператор. ВСУ в ночь на 7 августа ударили по станции из РСЗО «Ураган». Власти Энергодара заявили, что ракетный двигатель осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Район сухого хранилища отработанного ядерного топлива оказался в зоне поражения.