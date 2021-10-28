Лавров заявил, что Россия будет противостоять продвижению НАТО на Восток

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что НАТО всеми силами пытается расширить свое влияние на Востоке. По его словам, одними дипломатическими усилиями его не сдержать, поэтому президент РФ Владимир Путин держит этот вопрос на контроле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр считает, что в планах Запада уже фигурирует Азия и более южные районы земного шара, написало «Утро.ру».

«Говорят (…), что миссия НАТО должна распространяться на Индо-Тихоокеанский регион. У них, если послушать, миссия на весь мир должна распространяться», — сообщил Лавров в ходе совместного мероприятия с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Еном.

Он считает, что такие игры Северноатлантического альянса являются опасными. Россия готова не только сама противостоять угрозе, но и помогать другим странам остановить планы НАТО, заключил Лавров.