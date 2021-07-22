Пушков высказался о судьбе транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину может оказаться в будущем невостребованным у европейских партнеров. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Вопрос о газовом транзите через Украину, который обсуждается между Вашингтоном и Берлином, упирается больше в вопрос о реалистичных объемах будущего украинского транзита, чем в сам принцип», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россия никогда не отвергала транзит через украинскую территорию как таковой. При этом объемы поставок могут стать незначительными после запуска «Северного потока — 2» и в условиях работы «Южного потока».

Сенатор напомнил, что только на «Южном потоке» Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита. Он подчеркнул, что речь не идет об использовании газа в качестве политического оружия России.

«Это не более чем часть мифологизированного западного дискурса, прикрывающего чисто геополитические цели США в Европе. Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. „It is the market, stupid“ (Это рынок, глупцы — прим.ред.)», — заключил Пушков.

Ранее США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Берлин взял на себя некоторые обязательства, в том числе и введение санкций против России.