Вопрос газопровода «Северный поток — 2» между США и Германией закрыт при выполнении ряда условий. В ходе обсуждения Вашингтон предпочел не ставить под угрозу отношения со своим ключевым союзником в Европе. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил представитель Госдепа.

Берлин направит на Украину 200 миллионов долларов для поддержки ее энергетической независимости, а также создаст специальный фонд в размере одного миллиарда долларов. Деньги направят на переход Украины на зеленую энергию. Также Германия должна приложить все усилия, чтобы контракт между Москвой и Киевом о транзите газ продолжился.

США и Германия введут новые санкции, если посчитают, что Россия использует газ, в качестве геополитического оружия или инструмента давления на Европу. Кроме того, новые ограничения последуют в случае агрессии против Украины.

«Мы привержены совместной работе с нашими союзниками и партнерами, в том числе в сфере санкций и энергопоставок, с целью заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься враждебной деятельностью» — заявил дипломат.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее заявила, что Берлин и Вашингтон достигли соглашения по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что Германия взяла на себя ряд обязательств, в том числе введения новых санкций против России, если поставки газа по трубопроводу начнут ограничивать.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, идущие от России через Балтийское море в Германию. Строительство остановилось почти на год после выхода из проекта фирмы Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. Так компания отреагировала на угрозы США ввести санкции.

Работы продолжились только в декабре 2020 года, когда к подключилось российское судно «Фортуна». Корабль проложил 2,6 километра трубы в водах Германии. После к нему присоединилось судно «Академик Черский».

Оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке второй нити в конце августа.